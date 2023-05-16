Определился первый финалист Лиги чемпионов

Сегодня на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» принимал «Милан» в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 74-й минуте. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес несколько раз обыгрался с Ромелу Лукаку прямо в штрафной соперника и поразил ворота Майка Меньяна.

Напомним, что первый матч завершился победой подопечных Симоне Индзаги со счетом 2:0. Голами отметились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Последний раз «Интер» играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году и победил «Баварию» 2:0. Дубль на счету Диего Милито.

Завтра свою вторую полуфинальную игру проведут мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первый матч между этими командами завершился ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус и Де Брейне.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В прошлом году «сливочные» в финале обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0. Гол на счету Винисиуса.