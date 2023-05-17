Матч «Спартак» — ЦСКА доверили Сергею Карасёву

РФС намерен доверить Сергею Карасёву обслуживать центральный матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Информацию об этом распространил «Спорт-экспресс».
Примечательно, что Карасёв работал на матче этих команд в первом круге нынешнего сезона, когда встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Стоит отметить, что после того матча «Спартак» подал жалобу на пять решений Карасёва.
Сегодня, 17 мая, Сергей Карасёв будет главным арбитром финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнётся в 16:30 мск. Армейцы с 54 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые (50) — на четвёртом месте.