Матч «Спартак» — ЦСКА доверили Сергею Карасёву

РФС намерен доверить Сергею Карасёву обслуживать центральный матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Информацию об этом распространил «Спорт-экспресс».

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Примечательно, что Карасёв работал на матче этих команд в первом круге нынешнего сезона, когда встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Стоит отметить, что после того матча «Спартак» подал жалобу на пять решений Карасёва.

Сегодня, 17 мая, Сергей Карасёв будет главным арбитром финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».