Александр Григорян возглавил «Кубань»

«Кубань» объявила о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера команды. Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.

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Отмечается, что Григорян приступает к работе с командой с сегодняшнего дня. В его тренерский штаб войдут Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что контракт Григоряна с «Кубанью» будет продлён на следующий сезон, если клуб сохранит прописку в Первой лиге.

Последним клубом 56-летнего специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.