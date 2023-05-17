Ари о гражданстве РФ: «Я бы ни за какие деньги не отказался от него. Вперед, Россия!»
Ари выразил России полную поддержку, заявив о неготовности отказаться от ее гражданства.
Россия уже стала частью моей жизни! Самые большие радости в моей карьере происходили именно в этой стране!
Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие деньги не отказался. Вперед, Россия!» – сказал бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и сборной России.
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Ари о гражданстве РФ: «Я бы ни за какие деньги не отказался от него. Вперед, Россия!»
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