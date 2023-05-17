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Павлюченко: я за финал Кубка России в «Лужниках» без Fan ID. Идти на стадион не собираюсь

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поддержал вариант проведения суперфинала Фонбет Кубка России по футболу на стадионе «Лужники». Также он бы хотел, чтобы решающий матч турнира прошёл при полных трибунах без Fan ID. В то же время сам Павлюченко признался, что не собирается идти на стадион.

Павлюченко не пойдет на финал Кубка России
© Чемпионат.com

«Конечно, я за то, чтобы финал провели в «Лужниках» и без Fan ID при полном стадионе. Но вы видите правила Fan ID… С другой стороны, какая разница, где играть? Что в «Лужниках», что в других городах финал Кубка России соберёт много народу. Я просто не собираюсь идти на стадион — мне без разницы. Дома посмотрю спокойно (смеётся)», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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