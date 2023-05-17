Павлюченко не пойдет на финал Кубка России

«Конечно, я за то, чтобы финал провели в «Лужниках» и без Fan ID при полном стадионе. Но вы видите правила Fan ID… С другой стороны, какая разница, где играть? Что в «Лужниках», что в других городах финал Кубка России соберёт много народу. Я просто не собираюсь идти на стадион — мне без разницы. Дома посмотрю спокойно (смеётся)», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.