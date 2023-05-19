Мостовой: в дерби «Спартака» и ЦСКА нет фаворита

Мне кажется, что в дерби будет открытая игра в атаку. Смысл сейчас защищаться, ведь «Зенит» уже стал чемпионом, и там почти все уже в отпуске. Пускай теперь остальные играют в футбол и получают от этого удовольствие. Как было в начале нынешнего сезона РПЛ, когда в каждой встрече все забивали много мячей. Тогда всем это нравилось. Но с каким счетом завершится встреча «Спартака» и ЦСКА невозможно заранее сказать», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.