Мостовой: в дерби «Спартака» и ЦСКА нет фаворита

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не видит фаворита в центральном матче 28 го тура РПЛ сезона-2022/2023, в котором красно-белые примут ЦСКА.
«Я не вижу фаворита в дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Понятно, что армейцы набрали форму и в последние недели показывают хорошие результаты. Но 5–6 туров назад все говорили, что красно белые являются фаворитами в борьбе за серебряные медали. Сейчас эти говоруны приутихли и сидят молчат.
Мне кажется, что в дерби будет открытая игра в атаку. Смысл сейчас защищаться, ведь «Зенит» уже стал чемпионом, и там почти все уже в отпуске. Пускай теперь остальные играют в футбол и получают от этого удовольствие. Как было в начале нынешнего сезона РПЛ, когда в каждой встрече все забивали много мячей. Тогда всем это нравилось. Но с каким счетом завершится встреча «Спартака» и ЦСКА невозможно заранее сказать», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.
«Спартак» и ЦСКА сыграют 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, домашнем для красно-белых.
ЦСКА в 27 матчах набрал 54 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (50) — на четвёртом месте.