«Динамо» выдаст бесплатные билеты на игру с «Локомотивом» за оформление Fan ID
Московское «Динамо» объявило об акции для болельщиков в своём телеграм-канале.
Сообщается, что болельщики, прикрепившие Fan ID к личному кабинету на сайте клуба, получат бесплатный билет на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», бесплатный проход на первый матч следующего сезона, а также бонусные рубли на покупку билетов и атрибутики в клубном магазине.
Система Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. На московских стадионах наличие Карты болельщика стало обязательным в весенней части турнира. Ряд фанатских объединений отказались от оформления документа.
«Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.