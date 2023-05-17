$80.76+0.7887.57+0.41

«Динамо» выдаст бесплатные билеты на игру с «Локомотивом» за оформление Fan ID

Московское «Динамо» объявило об акции для болельщиков в своём телеграм-канале.

Сообщается, что болельщики, прикрепившие Fan ID к личному кабинету на сайте клуба, получат бесплатный билет на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», бесплатный проход на первый матч следующего сезона, а также бонусные рубли на покупку билетов и атрибутики в клубном магазине.

Система Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. На московских стадионах наличие Карты болельщика стало обязательным в весенней части турнира. Ряд фанатских объединений отказались от оформления документа.

«Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий