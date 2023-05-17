Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

Сегодня, 17 мая, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

© © пресс-служба клуба "Манчестер Сити"

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунз, Уокер, Гюндоган, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

«Реал»: Куртуа, Камавинга, Алаба, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Модрич, Кроос, Винисиус, Родриго, Бензема.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.