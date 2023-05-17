Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мадридский клуб проводит вторую игру против «Манчестер Сити» в полуфинале турнира. На момент написания заметки встреча продолжается, горожане ведут со счетом 2:0. Этот матч стал для итальянского специалиста 191-м в рамках Лиги чемпионов в качестве тренера. Таким образом, он превзошел достижение британца Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».

7 марта издание Cadena SER сообщило, что «Реал» может прекратить сотрудничество с Анчелотти, даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Отмечалось, что в случае прекращения сотрудничества с командой тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.