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Определился второй финалист Лиги чемпионов

Сегодня в Англии «Манчестер Сити» принимал мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:0 (первый матч 1:1).

Определился второй финалист Лиги чемпионов
© Газета.Ru

Счет в матче был открыл на 23-й минуте. Кевин Де Брейне отдал скрытый пас на Бернарду Силву, который поразил ворота Тибо Куртуа. Менее 15 минут потребовалось португальцу, чтобы оформить дубль.

В середине второго тайма Эдер Милитао отправил мяч в свои ворота, сделав счет 3:0, после удара Мануэля Аканджи. Уже в добавленное время вышедший на замену Хулиан Альварес установил окончательный счет.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз «Ман Сити» выходил в финал в сезоне 2020/21, где уступил «Челси» со счетом 0:1.

Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионов стал миланский «Интер», который в обоих матчах обыграл «Милан». Вчерашняя встреча завершилась победой 1:0 с голом Лаутаро Мартинеса. Первый матч также остался за «Интером» (2:0).

Финал пройдет в Стамбуле (Турция) 10 июня.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В прошлом году «сливочные» в финале обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0. Гол на счету Винисиуса.

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