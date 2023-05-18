Представлен логотип чемпионата мира — 2026 по футболу

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась презентация логотипа чемпионата мира 2026 года по футболу. Эмблема отличается от предыдущих вариантов, использовавшихся на ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

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Чемпионат мира-2026 впервые в истории состоится сразу в трёх странах — в США, Мексике и Канад. Стоит отметить, что это будет первый чемпионат мира по новому регламенту — в нём примут участие 48 сборных, вместо 32.