Представлен логотип чемпионата мира — 2026 по футболу
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась презентация логотипа чемпионата мира 2026 года по футболу. Эмблема отличается от предыдущих вариантов, использовавшихся на ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Чемпионат мира-2026 впервые в истории состоится сразу в трёх странах — в США, Мексике и Канад. Стоит отметить, что это будет первый чемпионат мира по новому регламенту — в нём примут участие 48 сборных, вместо 32.
В ноябре-декабре 2022 года в Катаре прошёл предыдущий чемпионат мира по футболу. Его итогом стала третья в истории победа сборной Аргентины. «Альбиселесте» завоёвывала Кубок мира в 1978, 1986 и 2022 годах. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы в серии послематчевых пенальти превзошли сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).