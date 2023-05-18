$80.76+0.7887.57+0.41

Представлен логотип чемпионата мира — 2026 по футболу

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась презентация логотипа чемпионата мира 2026 года по футболу. Эмблема отличается от предыдущих вариантов, использовавшихся на ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Представлен логотип Чемпионата мира-2026 по футболу
© Betassist.ru

Чемпионат мира-2026 впервые в истории состоится сразу в трёх странах — в США, Мексике и Канад. Стоит отметить, что это будет первый чемпионат мира по новому регламенту — в нём примут участие 48 сборных, вместо 32.

В ноябре-декабре 2022 года в Катаре прошёл предыдущий чемпионат мира по футболу. Его итогом стала третья в истории победа сборной Аргентины. «Альбиселесте» завоёвывала Кубок мира в 1978, 1986 и 2022 годах. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы в серии послематчевых пенальти превзошли сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий