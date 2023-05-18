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Обладатель Кубка УЕФА рассказал, что Газзаев отказался сбрить усы из-за супруги

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в беседе с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ вспомнил, как игроки московского клуба напоминали тогдашнему главному тренеру Валерию Газзаеву о его обещании сбрить усы в случае победы в Кубке УЕФА.

Обладатель Кубка УЕФА рассказал, что Газзаев отказался сбрить усы из-за супруги
© Спорт день за днем

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА ровно 18 лет назад, в 2005 году. По ходу того сезона Газзаев пообещал сбрить свои знаменитые усы в случае победы армейцев, однако так и не выполнил обещания.

– 18 лет? Нормально, а я даже подзабыл, что столько лет уже прошло. Спасибо за поздравления, – поблагодарил Евгений Алдонин.

– Были ли вы и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Вы напоминали ему об этом?

– Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку. Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» (Смеется.) Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история.

Экс-форвард ЦСКА Александр Салугин рассказывал, что причиной отказа от сбривания усов стал факт, что Газзаев гордится ими.

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