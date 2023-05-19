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В «Торино» рассказали о состоянии травмированного Миранчука

Пресс-атташе клуба итальянской Серии А «Торино» Пьеро Венера рассказал о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука вернуться в строй и принять участие в матче 36-го тура с «Фиорентиной».

В «Торино» рассказали о состоянии травмированного Миранчука
© Газета.Ru

Миранчук получил перелом мизинца на ноге в 34-м туре и пропустил последнюю игру команды — с «Вероной», прошедшую 14 мая.

«Он восстанавливается согласно плану. Думаю, что завтра Иван Юрич ответит на вопрос об участии Алексея в игре с «Фиорентиной» на пресс-конференции, тогда мы и узнаем, будет ли он в заявке», — передает слова Венеры «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Миранчук провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

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