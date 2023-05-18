Судью Кукуляка не будут назначать на матчи РПЛ после ошибки в игре "Химки" - "Спартак"

Судья Евгений Кукуляк в ближайшее время не будет получать назначения на матчи из-за ошибки в игре 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" - "Спартак" . Об этом ТАСС в четверг сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев .

"Как и в других подобных ситуациях, которые происходили ранее, Евгений Кукуляк попадет в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время", - сказал Каманцев.

По итогам 27 туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. "Химки" располагаются на предпоследней, 15-й позиции с 18 очками. От 14-го места, которое позволяет сыграть в переходных матчах за право сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон, команда отстает на 5 очков. В следующем туре "Спартак" 21 мая сыграет на своем поле с московским ЦСКА. "Химки" днем ранее встретятся на выезде с грозненским "Ахматом".