Футболист "Чертаново" дисквалифицирован за бросок бутылки в судью

"В соответствии со статьей 28, статьей 34, частью 3 статьи 94, частями 1 и 3 статьи 95, статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 14 и 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неисполнение спортивной санкции, агрессивное поведение в отношении соперника, оскорбительное поведение и умышленный бросок бутылкой в официальное лицо матча, а также неспортивное поведение дисквалифицировать футболиста молодежной команды "Чертаново" Шматова на восемь матчей МФЛ и оштрафовать его на 75 тыс. рублей", - сообщили в службе коммуникаций РФС.