Футболист "Чертаново" дисквалифицирован за бросок бутылки в судью

Футболист "Чертаново" дисквалифицирован на восемь матчей за бросок бутылки в судью
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать игрока футбольного клуба "Чертаново" Захара Шматова на восемь матчей Молодежной футбольной лиги (МФЛ) за неспортивное поведение. Об этом ТАСС в четверг сообщили в службе коммуникаций РФС.
"В соответствии со статьей 28, статьей 34, частью 3 статьи 94, частями 1 и 3 статьи 95, статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 14 и 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неисполнение спортивной санкции, агрессивное поведение в отношении соперника, оскорбительное поведение и умышленный бросок бутылкой в официальное лицо матча, а также неспортивное поведение дисквалифицировать футболиста молодежной команды "Чертаново" Шматова на восемь матчей МФЛ и оштрафовать его на 75 тыс. рублей", - сообщили в службе коммуникаций РФС.
Также КДК РФС по итогам этого матча принял решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать на два матча игрока "Чертаново" Ивана Полякова, а главного тренера Игоря Родькина - на три матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста.
"Чертаново" 12 мая потерпело поражение от команды "Строгино" (2:3). Шматов был удален на 85-й минуте за агрессивное поведение.