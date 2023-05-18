Спортдиректор «Оренбурга» прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к Вере

К этим футболистам есть интерес от разных клубов, но всё в рамках разговоров. Сложно сказать, что будет, потому что официальных предложений не было. Нужно доиграть чемпионат», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.