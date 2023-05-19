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«Динамо» официально объявило об уходе Йокановича с поста главного тренера

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Славишей Йокановичем.

«Динамо» официально объявило об уходе Йокановича с поста главного тренера
© Чемпионат.com

«Футбольный клуб «Динамо» и СлавСлавиша Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.

Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — гласит официальное заявление клуба.

Напомним, ранее Йоканович был отстранён от работы с командой после поражения от грозненского «Ахмата» в 27-м туре чемпионата России (0:3). Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» был назначен 32-летний специалист Павел Алтапов.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда вылетела из Кубка России и шла на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 42 очками после 27 матчей.

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