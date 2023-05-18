Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин признан лучшим футболистом чемпионата Кипра.

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В четверг об этом сообщила пресс-служба "Ариса". Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра и стал лучшим игроком чемпионата.

Кокорин перешел в "Арис" на правах аренды из итальянской "Фиорентины". Он сыграл за клуб 28 матчей во всех турнирах и отметился 13-ю забитыми мячами, а также сделал 6 голевых передач.