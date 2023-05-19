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"Рома" сыграла вничью с "Байером" и вышла в финал Лиги Европы

Немецкий "Байер" встречался с итальянской "Ромой" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра прошла в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена" и завершилась нулевой ничьей. В первом матче римский клуб одержал победу - 1:0.

"Рома" сыграла вничью с "Байером" и вышла в финал Лиги Европы
© Alberto Lingria/Reuters

Таким образом, по сумме двух встреч "Рома" вышла в финал турнира. В главном матче ЛЕ подопечные Жозе Моуринью сыграют с победителем пары "Севилья" (Испания) - "Ювентус" (Италия). Финал Лиги Европы - 2023 пройдет 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште. В прошлом сезоне "Рома" стала победителем другого европейского турнира - Лиги конференций. В финале итальянцы оказались сильнее нидерландского "Фейеноорда" (1:0). "Рома" стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо не является приоритетной целью "Пари Сен-Жермен". Одна из причин, по которой португальский специалист не возглавит парижан, называется его дружба с советником "ПСЖ" по спортивным вопросам Луишем Кампушем.

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