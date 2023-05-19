"Севилья" и "Рома" сыграют в финале Лиги Европы

Испанская "Севилья" стала вторым финалистом Лиги Европы. В ответном матче полуфинала команда из Испании со счетом 2:1 переиграла туринский "Ювентус" на своем поле. Основное время поединка закончилось со счетом 1:1.

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Счет в матче открыл "Ювентус", на 65-й минуте отличился Душан Влахович. Однако уже через шесть минут "Севилья" сравняла, автором гола стал Сусо. В дополнительное время на 95-й минуте испанский клуб вышел вперед, забил Эрик Ламела. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед в поединке после гола, забитого на 26-й минуте марокканским нападающим Юссефом Эн-Несири.