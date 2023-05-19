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"Севилья" обыграла "Ювентус" в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышла в финал

Испанская "Севилья" стала вторым финалистом Лиги Европы. В ответном матче полуфинала команда из Испании со счетом 2:1 переиграла туринский "Ювентус" на своем поле. Основное время поединка закончилось со счетом 1:1.

"Севилья" и "Рома" сыграют в финале Лиги Европы
© Massimo Pinca/Reuters

Счет в матче открыл "Ювентус", на 65-й минуте отличился Душан Влахович. Однако уже через шесть минут "Севилья" сравняла, автором гола стал Сусо. В дополнительное время на 95-й минуте испанский клуб вышел вперед, забил Эрик Ламела. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед в поединке после гола, забитого на 26-й минуте марокканским нападающим Юссефом Эн-Несири.

Однако на седьмой минуте компенсированного времени защитник Федерико Гатти поразил ворота соперников и позволил своей команде уйти от поражения. В финале Лиги Европы испанская команда сыграет с итальянской "Ромой", которая выбила по сумме двух матчей немецкий "Байер" (1:0, 0:0). Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что пока невозможно предсказать победителя Лиги Европы.

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