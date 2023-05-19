Дьякон, в прошлом игравший за «Зенит», высказался о Дзюбе

Артёма с Пашей тогда помню спокойными. Помню, как пришли в столовую там в Гронингене, сидели тихонько. Впредь, правда, в автобусах Дзюба много шутил. Игроком тогда в молодежке Артем был не основным — в отличие от того же Прудникова. Но душа компании, позитивный.