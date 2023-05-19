Бывший тренер сборной России по футболу рассказал о сдаче матча на МЧМ-1993

«Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву — и мне говорят: "Что ж твои игру отдали?" — "Как отдали? Кому?!"» — поделился он.



Пискарев рассказал, что после этого посмотрел запись матча. «Гляжу — [Сергей] Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают», — описал он увиденное.