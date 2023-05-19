Тренер Гаджиев назвал "кончеными тварями" тех, кто обвиняет «Анжи» в договорных матчах

«Почитайте историю, что и когда было! Это враньё. Где 2003 год и где я был тогда? Это говно, это дерьмо, я никогда в жизни игру не сдавал. Ни одной копейки я лишней не брал, могу в глаза смотреть любому открыто. Никогда не брал ни одной копейки. Ни один игрок, который со мной работал, не может этого сказать. Если было так, игроки давно бы разнесли по белому свету. Как я могу игроку сказать: «Сдавай игру»? Я ему должен сказать: «Играй изо всех сил». Это гадость.