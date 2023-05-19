$80.04-0.7386.50-1.08
1 час назад

«Конченые твари». Гаджиев — о людях, поднимающих вопрос о договорных матчах «Анжи»

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев жёстко отреагировал на высказывания тренера Александра Пискарёва о том, что матчи махачкалинцев с воронежским «Факелом» и «Металлургом» в 2003 году были договорными. Специалист назвал людей, которые поднимают этот вопрос, кончеными тварями, а саму информацию об этом — дерьмом.

Тренер Гаджиев назвал "кончеными тварями" тех, кто обвиняет «Анжи» в договорных матчах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Почитайте историю, что и когда было! Это враньё. Где 2003 год и где я был тогда? Это говно, это дерьмо, я никогда в жизни игру не сдавал. Ни одной копейки я лишней не брал, могу в глаза смотреть любому открыто. Никогда не брал ни одной копейки. Ни один игрок, который со мной работал, не может этого сказать. Если было так, игроки давно бы разнесли по белому свету. Как я могу игроку сказать: «Сдавай игру»? Я ему должен сказать: «Играй изо всех сил». Это гадость.

Люди, которые поднимают этот вопрос, — конченые твари. Лучше посмотрите, что сделал я, кого я обучил, кого я на ноги поставил и сколько человек у меня заиграло в Премьер-Лиге. Что я сейчас делаю для футбола? Поднимаем здесь футбол, создали программу, у нас участвует 250 тысяч мальчиков, где в России ещё такое есть?» — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Футбол,Александр Пискарев,Гаджи Гаджиев,Металлург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий