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«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Химками»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» – «Спартак» (1:1). Так, красно-белые оштрафованы за оскорбительные кричалки своих болельщиков.

«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Химками»
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«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей.

В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Химки» г. Химки Андрея Талалаева на 10 000 рублей", — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

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