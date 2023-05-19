«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Химками»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» – «Спартак» (1:1). Так, красно-белые оштрафованы за оскорбительные кричалки своих болельщиков.
«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей.
В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Химки» г. Химки Андрея Талалаева на 10 000 рублей", — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.