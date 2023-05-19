«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков на матче с «Химками»

В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ФК «Химки» г. Химки Андрея Талалаева на 10 000 рублей", — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.