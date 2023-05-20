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«Рубин» обыграл «Балтику» и вышел в РПЛ

Казанцы вернулись в высший дивизион.

«Рубин» обыграл «Балтику» и вышел в РПЛ
© rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл калининградскую «Балтику» в выездном матче 32-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит в конце первого тайма. На второй компенсированной минуте точным ударом отметился полузащитник Марат Апшацев.

На 49-й минуте казанцы имели возможность увеличить преимущество, но хавбек Олег Иванов не реализовал пенальти.

«Рубин» набрал 65 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив «Балтику» с 64 баллами расположившуюся на второй строчке.

Казанский клуб обеспечил себе возвращение в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ), из который вылетел в прошлом сезоне. «Балтика» также завоевала путёвку в высший дивизион. Об этом стало известно 19 мая после ничьей в матче «Алания» – «Акрон» (0:0).

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