«Рубин» обыграл «Балтику» и вышел в РПЛ

Казанцы вернулись в высший дивизион.

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Казанский «Рубин» обыграл калининградскую «Балтику» в выездном матче 32-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит в конце первого тайма. На второй компенсированной минуте точным ударом отметился полузащитник Марат Апшацев.

На 49-й минуте казанцы имели возможность увеличить преимущество, но хавбек Олег Иванов не реализовал пенальти.

«Рубин» набрал 65 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив «Балтику» с 64 баллами расположившуюся на второй строчке.