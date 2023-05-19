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Алексей Миранчук вернулся к тренировкам в общей группе «Торино»

Алексей Миранчук вернулся к тренировкам в общей группе «Торино», сообщает Toro. Россиянин пропустил матч против «Вероны» из-за перелома мизинца.

Полузащитник «Торино» Миранчук вернулся к тренировкам после травмы
© Спорт день за днем

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца этого сезона. Принадлежит россиянин «Аталанте». В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, и сумел забить 4 гола и отдать 7 результативные передачи.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 млн евро.

В следующем туре Серии А команда Ивана Юрича встретится с «Фиорентиной» на домашнем стадионе.

После 35 туров «Торино» занимает 10-е место в чемпионате Италии с 49 очками. У «Фиорентины» такое же количество очков, но они расположились на 8-м месте.

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