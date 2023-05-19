Игнатьев: первый раз слышу о сдаче матча МЧМ-1993

«Я первый раз об этом слышу. Как я могу рассказать о том, что происходило на чемпионате мира, если я там не был? Пискарёв придумывает? Я не знаю, о чём он говорит. Не могу представить, как я мог говорить о том, чего я не видел. Я понимаю, чемпионат мира взрослых команд: сел у телевизора и смотришь — какие-то мысли тебя обуревают. Но когда чемпионат мира молодежный — в то время никогда не показывали. Честно, я не знаю, о чём речь», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.