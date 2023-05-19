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Игрок «Краснодара» Кайо: жизнь в России очень хороша

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан поделился впечатлениями от жизни в России. Бразилец выступает в составе «Краснодара» с 2019 года, он перебрался в Россию из португальской «Сант-Клары».

Защитник «Краснодара» Кайо: жизнь в России очень хороша
© Чемпионат.com

«Я живу в России уже 4 года, мне здесь все нравится. Жизнь в России очень хороша. Самое главное — быть счастливым там, где ты находишься», — приводит слова Кайо «РБ Спорт».

Напомним, трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в €3 млн. В нынешнем сезоне футболист провел за «быков» 27 матчей во всех турнирах.

Напомним, «Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В 27 матчах «быки». Также «Краснодар» дошёл до Суперфинала Фонбет Кубка России, где сыграет с московским ЦСКА.

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