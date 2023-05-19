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Бразильского игрока ЦСКА обвинили в манипуляциях со ставками

Защитника ЦСКА Мойзеса обвинили в манипуляциях со ставками в Бразилии. Об этом сообщает O Globo.

Бразильского игрока ЦСКА обвинили в манипуляциях со ставками
© РИА Новости

По информации издания, футболист, права на которого принадлежат бразильскому «Интернасьоналу», стал фигурантом дела о махинациях с результатами. Отмечается, что расследование ведут в отношении 40 игроков.

Один из эпизодов произошел в сезоне-2021/2022 во время игры против «Сан Паулу». По условиям соглашения, Мойзес должен был получить желтую карточку по ходу встречи. Во второй тайме он действительно получил предупреждение за споры с арбитром и, как стало известно следствию, после матча отправил организаторам сообщение с формулировкой «сделка выполнена».

17 мая появилась информация, что нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни, являющийся третьим лучшим бомбардиром сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), отстранен от футбольной деятельности за игру на ставках. Дисквалификация футболиста продлится восемь месяцев и завершится 16 января 2024 года.

28-летний Мойзес выступает за ЦСКА на правах аренды с 2022 года. Ранее на протяжении двух лет он играл за «Интернасьонал».

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