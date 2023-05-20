"Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" в матче 37-го тура АПЛ

В очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ноттингем Форест" оказался сильнее лондонского "Арсенала".
Встреча прошла в Ноттингеме на стадионе "Сити Граунд" в присутствии 29 514 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный мяч на 19-й минуте оформил 25-летний нигерийский форвард Тайво Авонийи.
После этого успеха двукратные победители Кубка чемпионов набрали 37 очков и сохранили за собой 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
"Канониры" за тур до финиша сезона имеют в своем активе 81 очко и занимают вторую позицию в таблице АПЛ.
В следующем туре "Ноттингем Форест" сыграет на выезде против "Кристал Пэлас". Матч пройдет в Лондоне 28 мая и начнется в 18:30 по московскому времени.
Команда под руководством Микела Артеты завершит сезон домашним матчем против "Вулверхэмптона".
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" выиграл Английскую премьер-лигу.