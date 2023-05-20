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32 минуты назад

«Ювентусу» предъявили новые обвинения в махинациях

Lenta.ruиещё 1

Руководству туринского «Ювентуса» предъявили новые обвинения в связи с финансовыми махинациями. Об этом сообщает La Repubblica.

«Ювентусу» предъявили новые обвинения в махинациях
Фото: lenta.rulenta.ru

По информации источника, прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) считает, что боссы команды организовали незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/2020. Отмечается, что первое судебное заседание по новому делу должно пройти в июне 2023 года.

Первое судебное разбирательство в отношении «старой синьоры» прошло в январе 2023 года. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии, однако через три месяца «Ювентусу» удалось оспорить решение.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Футбол,Андреа Аньелли,
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