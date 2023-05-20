Экс-защитник московского «Спартака»  вступил  в Нацгвардию Украины

Известный в прошлом футболист московского «Спартака» шокировал родных и знакомых, вступив в «бригаду наступления нацгвардии Украины». Об этом сообщает издание Sport24.

О своем решении 48-летний Владислав Ващук сообщил в соцсетях, опубликовав фото: на фоне походной палатки он стоит в военной форме с автоматом Калашникова.

Экс-футболист отметил, что принял присягу 18 мая.

«Близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут», - написал Ващук.

По его словам, он будет служить солдатом в «Национальной гвардии Украины», в «бригаде наступления».

Ващук сыграл за «Спартак» 29 матчей, забил 1 гол и получил 7 желтых карточек. Он также играл за сборную Украины и украинские клубы.