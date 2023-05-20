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Главный тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке команды на матч РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие нападающего Артёма Дзюбы в заявке команды на матч 28-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» тем, что форвард не успел восстановиться к этой игре.

В «Локомотиве» объяснили отсутствие Дзюбы в заявке команды на матч РПЛ
© Чемпионат.com

«К сожалению, немножко не хватило времени, чтобы полноценно Артёма ввести в полную готовность к матчу. Очень рассчитываем, что к следующему туру он будет готовиться полноценно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

34-летний Дзюба пропускает второй матч «Локомотива» подряд. Ранее форвард не сыграл с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Дзюба ранее обратился к болельщиком, попросив их не беспокоиться за его здоровье. В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Динамо» 28 мая.

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