«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Факел» в матче РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

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Победу железнодорожникам принёс полузащитник Антон Миранчук. Он точно пробил в угол ворот Ильи Свинова с линии штрафной на 87-й минуте. Ассистентом выступил Вадим Раков.