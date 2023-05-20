"Динамо" разгромило "Торпедо" в матче 28-го тура РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:0 разгромил столичное "Торпедо" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве на стадионе "Лужники".

Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (2-я минута), Ярослав Гладышев (45) и Арсен Захарян (53).

"Динамо" победило в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Алпатова. После поражения от грозненского "Ахмата" (0:3) в 27-м туре РПЛ в отставку был отправлен наставник бело-голубых Славиша Йоканович.

Для "Торпедо" поражение в субботнем матче стало шестым подряд. Последнюю победу черно-белые одержали 8 апреля над воронежским "Факелом" (2:0).