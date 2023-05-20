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"Динамо" разгромило "Торпедо" в первом матче после отставки Йокановича

Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 3:0 разгромил столичное "Торпедо" в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Москве на стадионе "Лужники".

"Динамо" разгромило "Торпедо" в матче 28-го тура РПЛ
© РИА Новости

Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (2-я минута), Ярослав Гладышев (45) и Арсен Захарян (53).

"Динамо" победило в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Алпатова. После поражения от грозненского "Ахмата" (0:3) в 27-м туре РПЛ в отставку был отправлен наставник бело-голубых Славиша Йоканович.

Для "Торпедо" поражение в субботнем матче стало шестым подряд. Последнюю победу черно-белые одержали 8 апреля над воронежским "Факелом" (2:0).

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 45 очков. "Торпедо" с 13 очками идет на последнем, 16-м месте, автозаводцы ранее уже лишились шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. В следующем туре "Динамо" 28 мая примет московский "Локомотив", "Торпедо" днем ранее на своем поле сыграет с "Оренбургом".

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