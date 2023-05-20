РФС прорабатывает варианты с потенциальными соперниками сборной РФ для матча в июне

РФС прорабатывает варианты с потенциальными соперниками сборной России для матча в июне
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о подготовке к игре в июньскую международную паузу.
По его словам, на данный момент Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает варианты с потенциальными соперниками.
«В РФС есть международный отдел, который занимается поиском спарринг-партнеров на товарищеские матчи. Поэтому ждем объявлений. Пока есть только дата — дата ФИФА.
Нормально, что отказались от турнира CAFA. Теперь сыграем одну или две игры в Москве. Надеюсь, что в Москве», — приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) завершается 3 июня. Последнюю товарищескую игру сборная России провела в Санкт-Петербурге против сборной Ирака. Та встреча закончилась победой команды Валерия Карпина со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» вырвал победу у «Факела» в 28-м туре РПЛ