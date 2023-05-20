РФС прорабатывает варианты с потенциальными соперниками сборной РФ для матча в июне

«В РФС есть международный отдел, который занимается поиском спарринг-партнеров на товарищеские матчи. Поэтому ждем объявлений. Пока есть только дата — дата ФИФА.



Нормально, что отказались от турнира CAFA. Теперь сыграем одну или две игры в Москве. Надеюсь, что в Москве», — приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».