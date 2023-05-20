$79.91-0.1386.28-0.22

РФС прорабатывает варианты с потенциальными соперниками сборной России для матча в июне

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о подготовке к игре в июньскую международную паузу.

РФС прорабатывает варианты с потенциальными соперниками сборной РФ для матча в июне
© РИА Новости

По его словам, на данный момент Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает варианты с потенциальными соперниками.

«В РФС есть международный отдел, который занимается поиском спарринг-партнеров на товарищеские матчи. Поэтому ждем объявлений. Пока есть только дата — дата ФИФА.

Нормально, что отказались от турнира CAFA. Теперь сыграем одну или две игры в Москве. Надеюсь, что в Москве», — приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) завершается 3 июня. Последнюю товарищескую игру сборная России провела в Санкт-Петербурге против сборной Ирака. Та встреча закончилась победой команды Валерия Карпина со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» вырвал победу у «Факела» в 28-м туре РПЛ

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий