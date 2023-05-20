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36 минут назад

Вратарь «Динамо» Лещук обвинил Йокановича в неуважении

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Голкипер рассказал, как тренер «попрощался» с игроками.

Вратарь "Динамо" Лещук назвал прощание Йокановича с игроками неуважительным
Фото: Championat.comChampionat.com

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в команде узнали об отставке с поста главного тренера серба Славиши Йокановича.

«Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушёл. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу». Это неуважение к игрокам – мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу», – цитирует Лещука «Чемпионат».

Об отставке Йокановича было объявлено 14 мая после поражения «Динамо» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (0:3). 54-летний тренер возглавлял бело-голубых с лета 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера московской команды был назначен Павел Алпатов.

По информации СМИ, новым главным тренером бело-голубых может стать Марко Николич, ранее возглавлявший «Локомотив».

20 мая «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России обыграло со счётом 3:0 столичное «Торпедо» и переместилось на шестое место в турнирной таблице.

Футбол,Павел Алпатов,Марко Николич,Игорь Лещук,Торпедо,Динамо,
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