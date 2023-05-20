Вратарь "Динамо" Лещук назвал прощание Йокановича с игроками неуважительным

«Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушёл. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу». Это неуважение к игрокам – мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу», – цитирует Лещука «Чемпионат».