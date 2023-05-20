Вратарь "Динамо" Лещук назвал прощание Йокановича с игроками неуважительным

Голкипер рассказал, как тренер «попрощался» с игроками.
Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в команде узнали об отставке с поста главного тренера серба Славиши Йокановича.
«Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушёл. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу». Это неуважение к игрокам – мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу», – цитирует Лещука «Чемпионат».
Об отставке Йокановича было объявлено 14 мая после поражения «Динамо» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (0:3). 54-летний тренер возглавлял бело-голубых с лета 2022 года.
Исполняющим обязанности тренера московской команды был назначен Павел Алпатов.
По информации СМИ, новым главным тренером бело-голубых может стать Марко Николич, ранее возглавлявший «Локомотив».
20 мая «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России обыграло со счётом 3:0 столичное «Торпедо» и переместилось на шестое место в турнирной таблице.