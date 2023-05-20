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"Манчестер Сити" выиграл Английскую премьер-лигу

"Манчестер Сити" стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

"Манчестер Сити" выиграл Английскую премьер-лигу
© Dave Thompson/AP Photo

"Горожане" оформили чемпионский титул после того, как лондонский "Арсенал" уступил "Ноттингем Форест" в матче 37-го тура чемпионата Англии.

За тур до финиша сезона команда под руководством Микела Артеты имеет в своем активе 81 балл, в то время как у манчестерского клуба 85 баллов и две игры в запасе.

Этот чемпионский титул стал третьим подряд для испанского тренера Хосепа Гвардиолы в качестве наставника "Манчестер Сити". Всего за время работы в стане "горожан" Гвардиола выиграл пять чемпионских титулов.

Напомним, что "Манчестер Сити" сохраняет шансы на требл. Для этого команде необходимо обыграть в финале Кубка Англии "Манчестер Сити", а в финале Лиги чемпионов переиграть миланский "Интер".

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" дома проиграла "РБ Лейпциг" в матче 33-го тура немецкой бундеслиги.

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