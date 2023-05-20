Радимов назвал подлостью слова Лещука в адрес Йокановича

«Пребываю в шоке от слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь и бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко», – написал Радимов в телеграм-канале.