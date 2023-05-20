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Радимов назвал подлостью слова Лещука в адрес Йокановича

Голкипер бело-голубых нелицеприятно высказался о бывшем тренере.

Радимов назвал подлостью слова Лещука в адрес Йокановича
© Championat.com

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.

Ранее вратарь бело-голубых заявил, что футболисты не понимали требований сербского специалиста, а также раскритиковал тренера за то, что он лично не попрощался с игроками после объявления об отставке.

«Пребываю в шоке от слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь и бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко», – написал Радимов в телеграм-канале.

Эксперт отметил, что, если Лещук был недоволен методами работы бывшего тренера, ему следовало высказываться по ходу сезона. Радимов заявил, что вратарь упал в его глазах, и подчеркнул, что футболист выглядит симпатичнее, «когда его рот на замке».

Йоканович был уволен с поста главного тренера московского клуба 14 мая после проигрыша в матче чемпионата России с «Ахматом» (0:3).

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