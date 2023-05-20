Радимов назвал подлостью слова Лещука в адрес Йокановича
Голкипер бело-голубых нелицеприятно высказался о бывшем тренере.
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.
Ранее вратарь бело-голубых заявил, что футболисты не понимали требований сербского специалиста, а также раскритиковал тренера за то, что он лично не попрощался с игроками после объявления об отставке.
«Пребываю в шоке от слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь и бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко», – написал Радимов в телеграм-канале.
Эксперт отметил, что, если Лещук был недоволен методами работы бывшего тренера, ему следовало высказываться по ходу сезона. Радимов заявил, что вратарь упал в его глазах, и подчеркнул, что футболист выглядит симпатичнее, «когда его рот на замке».
Йоканович был уволен с поста главного тренера московского клуба 14 мая после проигрыша в матче чемпионата России с «Ахматом» (0:3).