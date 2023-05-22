«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу снятия с команды 10 очков

Пресс-служба футбольного клуба «Ювентус» в Twitter прокомментировала снятие с команды 10 очков в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Ювентус» принимает к сведению решение апелляционного суда и оставляет за собой право изучить причины для возможной апелляции. То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начавшемуся более года назад, вызывает большое сожаление у клуба и миллионов его болельщиков. Мы подверглись жестоким санкциям, поскольку, как представляется, принцип соразмерности не был соблюден», – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что Федеральный апелляционный суд Италии ввел такие санкции против туринского клуба за махинации с финансовыми отчетностями. Таким образом, «Ювентус» после снятия 10 очков опустился со второго на восьмое место в Серии А.
Напомним, что в январе «старую синьору» оштрафовали на 15 очков в чемпионате Италии из за финансовых махинаций. Было установлено, что «Ювентус» занимался завышением трансферной стоимости игроков команды для увеличения капитала.
Позднее совет спортивных гарантий Национального олимпийского комитета Италии (CONI) частично удовлетворил апелляцию клуба и направил дело на рассмотрение в суд более высокой инстанции. «Ювентусу» временно вернули 15 очков в турнирной таблице Серии А.
Позднее появилась информация, что Прокуратура Итальянской федерации футбола имела полное право возобновить дело после получения новых доказательств и лишить «Ювентус» девяти очков в чемпионате.