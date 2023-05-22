«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу снятия с команды 10 очков

«Ювентус» принимает к сведению решение апелляционного суда и оставляет за собой право изучить причины для возможной апелляции. То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начавшемуся более года назад, вызывает большое сожаление у клуба и миллионов его болельщиков. Мы подверглись жестоким санкциям, поскольку, как представляется, принцип соразмерности не был соблюден», – говорится в сообщении.