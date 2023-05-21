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«Боруссия» М спаслась от поражения на последних минутах матча с «Байером»

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский «Байер» на своём поле принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

«Боруссия» М спаслась от поражения на последних минутах матча с «Байером»
© globallookpress.com

Первый тайм остался за хозяевами, которые завладели комфортным преимуществом к 20-й минуте. Амин Адли и Керем Демирбай забили по мячу с интервалом в пять минут. На исходе часа игры полузащитник гостей Йонас Хофман сократил отставание в счёте, а избежать поражения «жеребята» сумели в компенсированное время, когда отличился вышедший на замену Ларс Штиндль. На 94-й минуте центральный защитник хозяев Пьеро Инкапье был удалён за грубую игру.

«Байер» занимает шестое место в таблице Бундеслиги, набрав 50 очков в 33 матчах. Команда Хаби Алонсо оторвалась от «Вольфсбурга», главного конкурента в борьбе за попадание в еврокубки, на одно очко. «Боруссия» М осталась на 11-й строчке, в активе команды 40 очков. Лидером турнира по итогам 33-го тура стала дортмундская «Боруссия», воспользовавшаяся осечкой «Баварии».

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