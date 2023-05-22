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«Пари НН» разгромил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари НН» и «Сочи». Встреча, прошедшая на стадионе «Нижний Новгород», закончилась победой «Пари НН» со счетом 4:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Пари НН» разгромил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ
© РИА Новости

На 51-й минуте счет в матче открыл футболист «Пари НН» Виктор Александров. На 62-й минуте преимущество нижегородцев упрочил Дмитрий Рыбчинский. Третий мяч хозяев на 86-й минуте забил Вячеслав Кротов. В добавленное ко второму тайму время точку в матче поставил Никита Каккоев.

Таким образом, «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 37 очков. «Пари НН» располагается на 14-й позиции, набрав 26 баллов. Нижегородская команда находится в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

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