Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Осер»

Счет в матче был открыт на шестой минуте встречи - отличился Килиан Мбаппе. Ещё через две минуты Мбаппе оформил дубль, а ассистировал французу аргентинский нападающий Лионель Месси. На 51-й минуте матча усилиями Лассина Синайоко «Осеру» удалось сократить отставание в счете, но на большее хозяев поля не хватило.