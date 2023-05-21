$79.91-0.1386.28-0.22

«Лацио» обыграл «Удинезе» и вышел на третье место в Серии А

Римляне одержали минимальную победу.

«Лацио» обыграл «Удинезе» и вышел на третье место в Серии А
© globallookpress.com

В Удине (Италия) завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» принимал «Лацио». Встреча завершилась минимальной победой римского клуба - 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте - Чиро Иммобиле реализовал пенальти.

После 36 матчей «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 68 очков. «Удинезе» с 46 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

36-й тур

«Удинезе» - «Лацио» - 0:1 (0:0)

Гол: Имммобиле (пенальти), 61.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий