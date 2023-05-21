Соболева удалили в матче «Спартак» — ЦСКА за неприличный жест

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби принимает стадион «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 67-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил игрока хозяев Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. Соболев сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления. За что был удалён Роша, осталось за кадром.

Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина. Спустя три минуты восстановил равновесие на табло Квинси Промес.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил на стадионе армейцев и завершился результативной ничьей со счётом 2:2.