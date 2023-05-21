Тренер ЦСКА Федотов заявил, что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС

Московский ЦСКА намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком", сообщает "Чемпионат.com". Об этом сообщил главный тренер армейского клуба Владимир Федотов, отметив, что главной причиной обращения будет удаление защитника Виллиана Роши. "Будем ли обращаться в ЭСК? Да. Могу даже предположить, какое будет оправдание. Бразилец, наверное, говорил, а потом показал то, что показали ему. Была серьезная пауза, никто не понимал, что происходит. Возможно, он тоже прикоснулся там, говоря, что Соболев ему показал", - заявил Федотов. По ходу поединка главный арбитр встречи Сергей Карасев за один эпизод удалил форварда "Спартака" Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу, игрок красно-белых показывал неприличный жест в адрес соперника, взявшись за пах, Роша получил красную карточку, возможно за то, что тот повторил жест, когда требовал наказания для Соболева. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". После матча армейцы продолжает занимать второе место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. "Спартак" поднялся на третью строчку и набрал 53 балла. Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит прямые красные карточки Соболева и Роши.