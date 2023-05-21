«Для меня он клоун». Роша прокомментировал жест Соболева

«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», – приводит слова Роши журналист Фабио Алейшу в своём «твиттере».

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.