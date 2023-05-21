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Александр Кокорин высказался о первом чемпионстве «Ариса»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался насчёт выигранного чемпионского титула с кипрским клубом.

Кокорин высказался о первом чемпионстве «Ариса»
© ФК «АРИС»

«Что для меня чемпионство? Всё вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» — небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует — здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство — это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимассол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

32-летний форвард ранее был признан лучшим игроком нынешнего сезона в чемпионате Кипра. Он забил 13 голов в 28 матчах. Для «Ариса» выигранное чемпионство стало первым за всю историю существования клуба.

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