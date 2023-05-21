Кокорин высказался о первом чемпионстве «Ариса»

«Что для меня чемпионство? Всё вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» — небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует — здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство — это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимассол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».