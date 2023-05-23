Стало известно, кто сменит Спаллетти в "Наполи"

«Наполи» намерен расстаться с главным тренером команды Лучано Спаллетти. В качестве главного преемника называется главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает Tutto Napoli.

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Контракт с 65-летним специалистом будет заключен на два года с зарплатой в €4 млн в год чистыми. Отмечается также, что вместо Гасперини в «Аталанту» на пост главного тренера придет наставник «Торино» Иван Юрич. Напомним, что за «Торино» выступает россиянин Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте».

Сообщалось, что у Спаллетти испортились отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. СМИ сообщали, что Спаллетти получает меньше, чем другие тренеры ведущих итальянских клубов.

4 мая, в рамках 33-го тура Серии А «Наполи» на выезде встречался с «Удинезе». В начале матча команда Лучано Спаллетти пропустила гол, а на старте второго тайма смогла счет сравнять.