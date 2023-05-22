ФИФА продлит разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ

По информации источника, об этом решении будет объявлено в ближайшее время. Возможность приостанавливать контракты с российскими клубами будет продлена как минимум до конца июня 2024 года. При этом, на футболистов, которые подписали свои соглашения начиная с лета 2022 года, данное решение распространяться не будет.